Это произошло на встрече лидеров государств и правительств стран НАТО в Вашингтоне на этой неделе, которая длилась в течение 9 – 11 июля. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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Орбан заявил саммиту НАТО, что Украине не стоит вступать в Альянс

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на днях принял участие в саммите НАТО после того, как объявил самопровозглашенную "мирную миссию", в рамках которой посетил Киев, Москву и Пекин без какой-либо координации с членами Евросоюза и Североатлантического альянса.

Согласно достигнутым ранее договоренностям, венгерский представитель отказался присоединиться к военной поддержке Украины на саммите лидеров государств-членов НАТО. Он прямо заявил на встрече лидеров, где присутствовал украинский президент, что Украине не стоит становиться членом Альянса.

Орбан даже высказал мнение на пленарном заседании с Зеленским, что Украине не стоит вступать в НАТО, как нам сообщили. Некоторые лидеры возразили, а один из них заявил, что история Венгрии показывает, почему Украина должна быть в Альянсе,

– говорится в материале.

К слову, последние заявления Орбана и его визиты в Москву и Пекин вызвали то, что ряд стран-членов ЕС обсуждают возможность бойкота традиционных неформальных министерских встреч, которые происходят в Венгрии во время ее председательства.