Поэтому чиновник НАТО в отставке Джейми Ши убежден, что во время саммита НАТО устойчивость Альянса будет ключевым вопросом. Об этом он рассказал в интервью 24 Каналу.

К теме Саммит без вступления в НАТО, но с 40 миллиардами ежегодно: интервью с экс-главой Альянса Джейми Ши

Какие гибридные атаки проводит Россия

Сейчас страна-агрессор препятствует сигналам GPS в Балтийском регионе, осуществляет диверсионные атаки, использует нервно-паралитические вещества для покушений в Великобритании.

Также происходят "загадочные" пожары в Польше и Германии. Кроме этого, россияне отправляют нелегальных мигрантов через границы.

"Существует много способов, с помощью которых Россия дестабилизирует страны НАТО", – отметил Джейми Ши.

Альянс может выдвинуть новые инициативы по безопасности

Чиновник НАТО в отставке считает, что во время саммита страны Альянса могут выдвинуть новую инициативу по подводной инфраструктуре.

В частности после недавних атак на "Северный поток – 2" Альянс может объявить о создании нового центра НАТО для защиты морской критически важной инфраструктуры.

К примеру, к такой инфраструктуре относятся:

телекоммуникационные кабели,

интернет-кабели,

трубопроводы в Балтийском море,

кабели, соединяющие Эстонию с Финляндией.

Я думаю, что это станет чем-то новым. Впрочем, акцент будет на повышении устойчивости киберзащиты, сотрудничества с ЕС в сфере гражданской защиты, попытки решить проблему сигналов GPS, где Международный союз электросвязи раскритиковал Россию за вмешательство в гражданское воздушное движение путем препятствования сигналам GPS,

– считает экс-чиновник.

Отметим, что 9 июля в Вашингтоне уже начался 75-й юбилейный саммит НАТО. Он продлится до 11 июля 2024 года.