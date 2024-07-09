Поэтому чиновник НАТО в отставке Джейми Ши убежден, что во время саммита НАТО устойчивость Альянса будет ключевым вопросом. Об этом он рассказал в интервью 24 Каналу.
К теме Саммит без вступления в НАТО, но с 40 миллиардами ежегодно: интервью с экс-главой Альянса Джейми Ши
Какие гибридные атаки проводит Россия
Сейчас страна-агрессор препятствует сигналам GPS в Балтийском регионе, осуществляет диверсионные атаки, использует нервно-паралитические вещества для покушений в Великобритании.
Также происходят "загадочные" пожары в Польше и Германии. Кроме этого, россияне отправляют нелегальных мигрантов через границы.
"Существует много способов, с помощью которых Россия дестабилизирует страны НАТО", – отметил Джейми Ши.
Альянс может выдвинуть новые инициативы по безопасности
Чиновник НАТО в отставке считает, что во время саммита страны Альянса могут выдвинуть новую инициативу по подводной инфраструктуре.
В частности после недавних атак на "Северный поток – 2" Альянс может объявить о создании нового центра НАТО для защиты морской критически важной инфраструктуры.
К примеру, к такой инфраструктуре относятся:
- телекоммуникационные кабели,
- интернет-кабели,
- трубопроводы в Балтийском море,
- кабели, соединяющие Эстонию с Финляндией.
Я думаю, что это станет чем-то новым. Впрочем, акцент будет на повышении устойчивости киберзащиты, сотрудничества с ЕС в сфере гражданской защиты, попытки решить проблему сигналов GPS, где Международный союз электросвязи раскритиковал Россию за вмешательство в гражданское воздушное движение путем препятствования сигналам GPS,
– считает экс-чиновник.
Отметим, что 9 июля в Вашингтоне уже начался 75-й юбилейный саммит НАТО. Он продлится до 11 июля 2024 года.