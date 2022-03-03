Об этом сообщает Национальная гвардия Украины на своей странице в фейсбуке. В 2022 году из вузов МВД, Национальной гвардии, ГНС и ГСЧС выпустились 4 043 человека.

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Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский поздравил выпускников и выразил им свою поддержку:

Сегодня на вас возложена как никогда большая ответственность за жизнь, здоровье и безопасность каждого гражданина. Гвардейцы, полицейские, пограничники, спасатели – вам вместе с собратьями защищать родную землю и оберегать покой украинцев, стоять на страже закона, правды и справедливости.

Монастырский выразил уверенность, что выпускники будут слаженно работать и защищать покой граждан Украины.

Замминистра Екатерина Павличенко, в свою очередь, подчеркнула, что в это нелегкое время важно сохранять холодный ум и веру в победу. "Убеждена, при любых обстоятельствах вы останетесь преданными Присяге, не измените правде, добру и чести", – подчеркнула чиновница.