Падение самолета Ан-22 в России стало следствием попытки вернуть в эксплуатацию 60-летний самолет. РФ не может производить новую транспортную авиацию и собирает машины из старых советских самолетов.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что это яркий пример деградации российского военного потенциала, который продолжает разрушаться из-за экономических проблем.

Почему Россия больше не способна производить стратегическую авиацию?

Эти самолеты начали производить в начале 1960 годов. Советский Союз мог в течение нескольких часов перебрасывать целые дивизии на дальность боевого радиуса этого самолета.

"Россияне пытаются поставить на крыло этих старых "дедушек" и "бабушек", потому что сейчас вообще не производят и не могут производить транспортную и стратегическую авиацию", – отметил Свитан.

К примеру, стратегические бомбардировщики Ту-160 собирают в Казани из старых советских остатков. Так же пытались собрать и Ан-22

Авиаэксперт подчеркнул, что российский военный потенциал – это лишь часть бывшего советского, который был распределен между 15 республиками.

Мы должны ставить целью самороспуск Российской Федерации из-за экономических проблем. Падение Ан-22 – это яркий пример того, как будет разваливаться РФ. Это визуализация будущего России,

– подытожил Свитан.

Что еще известно о ситуации в России?