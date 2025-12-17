Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что это яркий пример деградации российского военного потенциала, который продолжает разрушаться из-за экономических проблем.
Смотрите также: Половину пути – пройдено: СМИ рассказали, сколько в Черном море осталось субмарин "Варшавянка"
Почему Россия больше не способна производить стратегическую авиацию?
Эти самолеты начали производить в начале 1960 годов. Советский Союз мог в течение нескольких часов перебрасывать целые дивизии на дальность боевого радиуса этого самолета.
"Россияне пытаются поставить на крыло этих старых "дедушек" и "бабушек", потому что сейчас вообще не производят и не могут производить транспортную и стратегическую авиацию", – отметил Свитан.
К примеру, стратегические бомбардировщики Ту-160 собирают в Казани из старых советских остатков. Так же пытались собрать и Ан-22
Авиаэксперт подчеркнул, что российский военный потенциал – это лишь часть бывшего советского, который был распределен между 15 республиками.
Мы должны ставить целью самороспуск Российской Федерации из-за экономических проблем. Падение Ан-22 – это яркий пример того, как будет разваливаться РФ. Это визуализация будущего России,
– подытожил Свитан.
Что еще известно о ситуации в России?
- В ночь на 16 декабря беспилотники в очередной раз атаковали территорию России – массированному удару подверглась Брянская область. Российская сторона заявила, что ПВО якобы перехватила 83 дрона, часть из которых направлялась в сторону Москвы.
- Стало известно об уничтожении российского капитана третьего ранга Александра Половкова, который был причастен к ракетным ударам "Калибрами" по Украине. Он погиб в августе 2025 года во время операции ГУР в Темрюцком заливе, когда украинская разведка атаковала дронами малый ракетный корабль "Буян-М".
- Российскую нефть марки ESPO реализовали китайскому независимому НПЗ с рекордным дисконтом в 7 – 8 долларов за баррель по сравнению с эталонной Brent.