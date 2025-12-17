Так само буде і з Росією: льотчик-інструктор сказав, чому Ан-22 розвалився просто у повітрі

Падіння літака Ан-22 у Росії стало наслідком спроби повернути в експлуатацію 60-річний літак. РФ не може виробляти нову транспортну авіацію і збирає машини зі старих радянських літаків.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ у запасі Роман Світан пояснив 24 Каналу, що це яскравий приклад деградації російського військового потенціалу, який продовжує руйнуватися через економічні проблеми.

Чому Росія більше не здатна виробляти стратегічну авіацію?

Ці літаки почали виробляти на початку 1960 років. Радянський Союз міг протягом кількох годин перекидати цілі дивізії на дальність бойового радіуса цього літака.

"Росіяни намагаються поставити на крило цих старих "дідусів" та "бабусь", бо зараз взагалі не виробляють і не можуть виробляти транспортну та стратегічну авіацію", – зазначив Світан.

До прикладу, стратегічні бомбардувальники Ту-160 збирають у Казані зі старих радянських залишків. Так само намагалися зібрати й Ан-22

Авіаексперт підкреслив, що російський військовий потенціал – це лише частина колишнього радянського, який був розподілений між 15 республіками.

Ми повинні ставити за мету саморозпуск Російської Федерації через економічні проблеми. Падіння Ан-22 – це яскравий приклад того, як розвалюватиметься РФ. Це візуалізація майбутнього Росії,

– підсумував Світан.

Що ще відомо про ситуацію в Росії?