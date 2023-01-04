Об этом 24 каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан. В частности, в воздух поднимался российский истребитель МиГ-31К, являющийся носителем ракет типа "Кинжал".

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Как сообщили в Воздушных Силах ВСУ, этот самолет представляет большую опасность, ведь у Украины нет средств противодействия такому вооружению.

Как работает российский самолет А-50

Вместе с истребителем МиГ-31К взлетал также российский ДРЛО А-50У. Как объяснил Свитан, это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Военный эксперт отметил, что над этим воздушным судном расположена большая "тарелка", а на борту есть система обнаружения координат.

Роман Свитан Полковник запаса ВСУ, военный эксперт и лётчик-инструктор Самолет А-50 "видит" на глубину до 600 километров от точки, в которой находится. Он может "просматривать" фактически треть территории нашей страны с Севера, включая Киев и весь так называемый "Варшавский путь". То есть, этот самолет прекрасно "видит" все, что из Польши идет в нашу сторону.

Как отметил Свитан, в паре с наводчиком обычно работает один или несколько самолетов, которые тренируются выявлять цели и наносить определенные виды ударов.

Это может быть МиГ-31К, являющийся носителем ракет "Кинжал". Военный эксперт отметил, что за самолетами такого типа Украина очень внимательно следит, поскольку они представляют большую угрозу.

Также самолет-разведчик могут сопровождать еще несколько истребителей, которые могут нести ракеты Х-59 или противорадиолокационные ракеты Х-31П.

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Зачем россияне поднимают в воздух самолет А-50

Летчик-инструктор напомнил, что российский самолет А-50 активно работал перед Новым годом.

"Перед праздником судно улетело на базу в России, скорее всего, чтобы отмечать Новый год в кругу семьи. А после Нового года самолет снова вернулся на аэродром Мачулищи. 4 января россияне уже начали боевую работу", – сказал Свитан.

Военный эксперт отметил, что российский самолет-разведчик выполняет работу по выявлению определенных целей. В частности, россияне пытаются обнаружить места, где базируются средства украинской противовоздушной обороны.

Враг пытается выявить нашу систему ПВО и в какой-то степени подготовиться к пускам, то есть к определенному боевому поражению со стороны Беларуси,

– отметил Свитан.

Когда враг может нанести новые массированные удары по Украине

Он добавил, что обычно после активности А-50 российские оккупанты массированно атакуют Украину ракетами. Сейчас россияне готовятся к новому ракетному обстрелу Украины.

Роман Свитан Полковник запаса ВСУ, военный эксперт и лётчик-инструктор Россияне готовятся к очередной атаке. После последней атаки (31 декабря – 24 канал) должна пройти как минимум неделя. Эта неделя уже заканчивается. В принципе, ориентировочно 5 – 6 января уже можно ожидать атаку по наземным целям на территории Украины.

Летчик-инструктор добавил, что сейчас российский самолет А-50 может выполнять несколько целей:

проводить доразведку;

осуществлять разведку по тем целям, по которым российские ракеты попали или, наоборот, не попали по определенным причинам.

Далее, по словам Свитана, идет обработка полученных данных и целеуказание для следующей атаки.

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