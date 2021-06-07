По словам пресс-секретаря вице-президента Симоны Сандерс, самолету пришлось изменить курс через полчаса после вылета. На базу Эндрюс он вернулся без проблем.

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Почему самолет вице-президента США вернулся на базу после вылета

Со слов представительницы Камалы Харрис, главы ее пресс-службы Симоны Сандерс, причиной изменения курса борта с вице-президентом и его экстренной посадки стала техническая неисправность самолета.

Это технический вопрос. Нет никаких серьезных проблем с безопасностью,

– заверила Сандерс.

Харрис продолжит свое путешествие на другом самолете. Дело в том, что на 7 и 8 июня у нее запланированы визиты в Мексику и Гватемалу.



Самолет Камалы Харрис, который должен был везти ее в первую зарубежную поездку, экстренно вернулся на базу / Фото AP

Заметим, это должна была быть первая зарубежная поездка Камалы Харрис в должности вице-президента. Главными темами ее общения с чиновниками Мексики и Гватемалы будут безопасность границ и массовая эмиграция в США.