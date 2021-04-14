О возобновлении авиасообщения Киева с Закарпатьем говорится уже несколько лет. Это станет важным шагом для развития туризма. Рейсы планируют запустить уже с 1 июня.

Об этом заявил глава закарпатской ячейки "Слуги народа" Николай Тищенко во время брифинга в Верховной Раде. Он отметил, что авиасообщение между городами должно положительно повлиять на внутренний туризм.

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Что именно заявил Тищенко

Внутренние перелеты является частью реализации государственного проекта "Путешествуй по Украине", который начался в 2020 году.

Мы восстанавливаем пассажирские авиаперевозки на Закарпатье. Авиасообщение уже было восстановлено в 2019 году на небольшой срок, но оно было приостановлено в связи с тем, что было экономически невыгодным,

– рассказал чиновник.

Правительство имеет договоренности с компанией Windrose касательно рейсов на Закарпатье. По предварительной информации, это будет регулярное сообщение Киев – Ужгород – Киев три раза в неделю.

Николай Тищенко также выразил надежду, что это приведет к туристическому и экономическому развитию региона.