Самолетом до Ужгорода: на Закарпатье возобновляют внутреннее авиасообщение
О возобновлении авиасообщения Киева с Закарпатьем говорится уже несколько лет. Это станет важным шагом для развития туризма. Рейсы планируют запустить уже с 1 июня.
Источник:24 канал
Об этом заявил глава закарпатской ячейки "Слуги народа" Николай Тищенко во время брифинга в Верховной Раде. Он отметил, что авиасообщение между городами должно положительно повлиять на внутренний туризм.
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Что именно заявил Тищенко
Внутренние перелеты является частью реализации государственного проекта "Путешествуй по Украине", который начался в 2020 году.
Мы восстанавливаем пассажирские авиаперевозки на Закарпатье. Авиасообщение уже было восстановлено в 2019 году на небольшой срок, но оно было приостановлено в связи с тем, что было экономически невыгодным,
– рассказал чиновник.
Правительство имеет договоренности с компанией Windrose касательно рейсов на Закарпатье. По предварительной информации, это будет регулярное сообщение Киев – Ужгород – Киев три раза в неделю.
Николай Тищенко также выразил надежду, что это приведет к туристическому и экономическому развитию региона.
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