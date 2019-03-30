18:11
30 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВОСТИ КРЫМА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: РФ опускается на дно. В чем сила россиян
      Вєсті Кремля
      23:36, 29 марта
      Вести.UA: Как Ляшко удивляет Запад. Причины депрессии Добкина
      Вєсті.UA
      20:24, 29 марта
      Махинации, подделки и сомнительные нотариусы: возмутительные схемы захвата имущества в столице
      ЦРУ
      09:00, 29 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Дальнобойщики в рейсе
      Згадати все
      15:31, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВОСТИ КРЫМА

      "Самопомич" будет рейтинговать кандидатов на парламентские выборы по принципу "открытого списка"

      28 Читати новину українською
      "Объединение "Самопомич"
      "Объединение "Самопомич" / samopomich.ua

      Принцип открытых списков, за которые никак не проголосует парламент, партия "Объединение "Самопомич" введет при формировании собственных списков на будущие выборы.

      Во время встречи с партийцами соответствующую концепцию предложили на обсуждение ячейкам.

      "По этому проекту в будущий список "Самопомочи" войдут нынешние народные депутаты от нашей партии а также представители региональных ячеек. При этом какое именно место в списке будут занимать кандидаты будет решаться путем голосования по принципу открытых списков в каждом областном центре. Участие в голосовании смогут принять все члены партии. Также мы предлагаем оставить открытой треть будущего списка для общественных деятелей, беспартийных эспертов, а также наших потенциальных союзников из других партий", – сказал во время резентации концепции председатель исполнительного комитета партии Олег Лаврик.

      Кроме этих критериев, при формировании избирательного списка "Самопомич" будет придерживаться гендерной квоты, предусмотрев в нем не менее трети лиц одного пола. После формирования избирательного списка, его так же, как и на выборах в парламент в 2014 году, в партии обещают сделать публичными для общего обсуждения.

      "Мы все еще надеемся, что парламент изменит закон о выборах и новый парламент будет избираться по совсем другим правилам. Но мы же видим, какое идет яростное сопротивление. Поэтому по крайней мере свои собственные списки построим так, как это хотим, чтобы работало во всей стране", – заявил лидер "Объединения "Самопомич" Андрей Садовый.

      blog_ava
      Президент, Рада, Кабмин: кто за что отвечает
      сегодня
      513
      Теги: Новости Украины Новости политики Андрей Садовой Самопомич
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Сморід, криваві ґрунти і ріки: що залишили по собі "Гаврилівські курчата" і чому справу закрито
      сегодня , 18:00 Сморід, криваві ґрунти і ріки: що залишили по собі "Гаврилівські курчата" і чому справу закрито
      Тетяна Мартинюк 29
      Декомунізація в Україні: як це відбувається в інших європейських країнах
      сегодня , 17:30 Декомунізація в Україні: як це відбувається в інших європейських країнах
      Віталій Дейнега 30
      Почему мы живем в лучшем мире и не должны жаловаться
      сегодня , 17:00 Почему мы живем в лучшем мире и не должны жаловаться
      Павло Казарін 106
      Київ потребує стратегічного мислення – інакше історичну славу не повернути
      сегодня , 16:00 Київ потребує стратегічного мислення – інакше історичну славу не повернути
      Катерина Одарченко 316
      Сколько зарабатывает глава налоговой: неожиданные цифры
      сегодня , 15:30 Сколько зарабатывает глава налоговой: неожиданные цифры
      Сергій Фурса 208
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
       18 марта , 14:12
      Ночной взрыв в Харькове квалифицировали как попытку теракта
       9 февраля 2015 , 15:29
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Арсенал-Киев получил нового главного тренера – команду возглавил известный специалист
       1 октября 2018 , 12:51
      Сегодня на дорогах Киева уже произошло 300 аварий
       14 ноября 2018 , 16:19
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук