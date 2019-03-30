"Самопомич" будет рейтинговать кандидатов на парламентские выборы по принципу "открытого списка"

Принцип открытых списков, за которые никак не проголосует парламент, партия "Объединение "Самопомич" введет при формировании собственных списков на будущие выборы.

Во время встречи с партийцами соответствующую концепцию предложили на обсуждение ячейкам.

"По этому проекту в будущий список "Самопомочи" войдут нынешние народные депутаты от нашей партии а также представители региональных ячеек. При этом какое именно место в списке будут занимать кандидаты будет решаться путем голосования по принципу открытых списков в каждом областном центре. Участие в голосовании смогут принять все члены партии. Также мы предлагаем оставить открытой треть будущего списка для общественных деятелей, беспартийных эспертов, а также наших потенциальных союзников из других партий", – сказал во время резентации концепции председатель исполнительного комитета партии Олег Лаврик.

Кроме этих критериев, при формировании избирательного списка "Самопомич" будет придерживаться гендерной квоты, предусмотрев в нем не менее трети лиц одного пола. После формирования избирательного списка, его так же, как и на выборах в парламент в 2014 году, в партии обещают сделать публичными для общего обсуждения.

"Мы все еще надеемся, что парламент изменит закон о выборах и новый парламент будет избираться по совсем другим правилам. Но мы же видим, какое идет яростное сопротивление. Поэтому по крайней мере свои собственные списки построим так, как это хотим, чтобы работало во всей стране", – заявил лидер "Объединения "Самопомич" Андрей Садовый.