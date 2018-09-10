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"Самопомич" обнародовала выводы внутреннего расследования в отношении депутата Марченко

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Роман Марченко
Роман Марченко

"Самопомич" обнародовала для общественности выводы внутрипартийного расследования в отношении депутата Киевского городского совета Романа Марченко.

Именно это расследование стало основанием для решения партии об исключении из рядов "Объединение "Самопомич" руководителя фракции в Киевсовете Сергея Гусовского и еще трех депутатов-членов партии, которые голосовали за решения, которые способствовали передаче земель в собственность семьи депутата. Что касается самого депутата Марченко, который не был членом партии, принято решение начать процедуру его отзыва из Киевсовета.

В ходе расследования были выявлены следующие факты:
– Роман Марченко и члены его семьи захватили 12 земельных участков в Киеве общей площадью около 1,4 га, в том числе около 0,6 га береговой линии озера Витовец. 8 земельных участков оформлено на членов семьи Марченко или связанных с ним лиц с нарушением требований закона, 4 участка фактически используются семьей Марченко без каких-либо правовых оснований;
– Роман Марченко не указал в декларации за 2016 год доход, который получила его жена от продажи 6 земельных участков береговой линии озера Витовец, чем, вероятно, нарушил требования закона;
– Юридическая фирма, партнером в которой является Роман Марченко, ведет активную коммерческую деятельность в оккупированном Крыму и на территории России;
– 23-летняя дочь депутата в 2017 и 2018 годах лично или через Романа Марченко выдала займов на общую сумму более 5 млн долларов США и 300 тыс. евро и получила в ипотеку недвижимость общей площадью более 7 тыс кв. м и земельных участков общей площадью более 35 га. Такие действия, вероятно, совершались во избежание декларирования этих операций в имущественной декларации Романа Марченко.

В выводах расследования говорится, что главе фракции Сергею Гусовского было известно об обвинении Романа Марченко в коррупционных действиях по меньшей мере с 2017 года. Руководство "Самопомочи" неоднократно предупреждало Сергея Гусовского о репутационных угрозах для партии и требовало совершить необходимые действия для их предотвращения. Депутатам, которые проголосовали за выделение земли своему коллеге, также была известна информация о том, что это постановление, вероятно, является лишь элементом большей коррупционной схемы.

"Для нас этих результатов вполне достаточно для того, чтобы четко понять – действия Марченко и тех, кто его покрывает, не имеют ничего общего с нашими ценностями. Обнародовать такую ​​информацию для нас всегда непросто. Это больно, поскольку мы также несем политическую ответственность в этой истории. Но у нас нет выбора.

Мы боремся за чистую политику, поэтому должны быть очень принципиальными в первую очередь к своим представителям. "Самопомич" – не прокуратура. Мы не принимаем обвинительных приговоров, поэтому передаем результаты собственного расследования в НАПК, НАБУ и другие органы правопорядка. Дать юридическую квалификацию – это их дело", – заявила руководитель Киевской городской организации "Объединение "Самопомич" Оксана Сыроид.

Теги: Новости политики Киеврада Роман Марченко Самопомич
Источник: 24 Канал
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