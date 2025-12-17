Два законопроекта от Генштаба: для военных в СОЧ могут ввести новые ограничения

Верховная рада в ближайшее время рассмотрит изменения относительно самовольного оставления части военнослужащими. Генштаб предложил жесткие административные ограничения без уголовной ответственности.

Об этом для LIGA.net рассказал нардеп из фракции "Голос" Роман Костенко.

Какие ограничения введет государство для военных в СЗЧ?

По словам Костенко, в парламент поступило предложение от Генштаба с просьбой рассмотреть два законопроекта по урегулированию вопроса самовольного оставления воинской части. В документах говорится о возможном ограничении прав военных, совершивших такое правонарушение. Парламентарий считает, что такие изменения могут вызвать широкую дискуссию, поскольку противоречат гарантиям Конституции Украины.

Нардеп отметил, что часть этих инициатив планируют проработать в правоохранительном комитете Верховной Рады, а другую – в комитете по вопросам национальной безопасности. По словам депутата, работа над ними начнется в ближайшее время.

Костенко отметил, что решение на котором настаивают Вооруженные силы Украины, вероятно, будет рассматривать парламент.

Думаю, что как раз это решение, которое просят Вооруженные силы, будет вынесено в зал голосований. Я не знаю, как оно будет воспринято народными депутатами. Там нет уголовной ответственности, а относительно жесткие административные решения,

– подытожил нардеп.

Напомним, что сейчас действующее законодательство предусматривает, что за самовольное оставление воинской части во время военного положения грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Какой механизм возвращения из СОЧ действует сейчас?