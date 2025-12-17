Два законопроєкти від Генштабу: для військових у СЗЧ можуть запровадити нові обмеження

Верховна рада найближчим часом розгляне зміни щодо самовільного залишення частини військовослужбовцями. Генштаб запропонував жорсткі адміністративні обмеження без кримінальної відповідальності.

Про це для LIGA.net розповів нардеп із фракції "Голос" Роман Костенко, пише 24 Канал.

Які обмеження запровадить держава для військових у СЗЧ?

За словами Костенко, до парламенту надійшла пропозиція від Генштабу з проханням розглянути два законопроєкти щодо врегулювання питання самовільного залишення військової частини. У документах мовиться про можливе обмеження прав військових, які вчинили таке правопорушення. Парламентар вважає, що такі зміни можуть викликати широку дискусію, оскільки суперечать гарантіям Конституції України.

Нардеп зазначив, що частину цих ініціатив планують опрацювати в правоохоронному комітеті Верховної Ради, а іншу – у комітеті з питань національної безпеки. За словами депутата, робота над ними розпочнеться найближчим часом.

Костенко наголосив, що рішення на якому наполягають Збройні сили України, ймовірно, розглядатиме парламент.

Думаю, що якраз оце рішення, яке просять Збройні сили, буде винесено в зал голосувань. Я не знаю, як воно буде сприйнято народними депутатами. Там немає кримінальної відповідальності, а відносно жорсткі адміністративні рішення,

– підсумував нардеп.

Нагадаємо, що наразі чинне законодавство передбачає, що за самовільне залишення військової частини під час воєнного стану загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Який механізм повернення із СЗЧ діє зараз?