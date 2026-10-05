Как отмечают в Нацполиции и НАБУ, с сентября 2025 по март 2026 года фигурант успел получить от пострадавшего предпринимателя 280 тысяч долларов.

Как действовала мошенническая схема

29-летний мужчина узнал от отца о налоговых проверках предпринимателя и его жены на сумму около 32 миллионов гривен. Отец заверил предпринимателя, что его сын якобы занимает высокую должность в НАБУ и может помочь уладить проблемы.

Мужчина никогда не работал в правоохранительных органах, но умело сыпал юридическими терминами и назначал встречи прямо у здания Национального антикоррупционного бюро.

А еще рассказывал о якобы "заказах" со стороны влиятельных людей и уголовном производстве в БЭБ, которого на самом деле не существовало.

Мошенник убеждал бизнесмена, что деньги идут на взятки чиновникам, обжалование налоговых решений и даже закрытие уголовного дела в Бюро экономической безопасности.

Свой отказ предъявлять служебное удостоверение он объяснял строгой секретностью, а постоянную смену мест встреч – спецификой оперативной работы. На самом же деле все полученные сотни тысяч долларов злоумышленник просто тратил на собственные нужды.

Аппетиты псевдочиновника росли, поэтому недавно он попросил еще 200 тысяч долларов. За этот "транш" обещал организовать искусственное банкротство предпринимателя, отменить все штрафы и вывести активы из-под ареста.

На последнюю встречу мошенник принес поддельное постановление Святошинского районного суда Киева, которое якобы подтверждало закрытие дела. Следователи выяснили, что никакого производства против бизнесмена в БЭБ вообще не существовало.

Во время получения денег мошенника задержали. В ходе трех неотложных обысков в Киеве и Харькове по месту жительства подозреваемого и в его автомобиле изъяли деньги, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 998 тысяч гривен. Прокуроры же ходатайствовали о залоге в размере 11 миллионов гривен.

Задержание мошенника: смотрите видео

Напомним, что киевский адвокат требовал деньги за фиктивное трудоустройство на предприятие критической инфраструктуры. За 15 тысяч долларов юрист обещал клиенту стопроцентное бронирование от мобилизации, однако его задержали во время передачи очередной части взятки.