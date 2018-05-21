Samsung анонсировала Galaxy S10 за год до его выхода

Пользователи только недавно заметили на презентации Samsung Galaxy S9, которая состоялась в конце февраля этого года, несколько необычное. Эксперты утверждают, что на одном из слайдов изображен Galaxy Note8 рядом с другим смартфоном, который не имеет нижней рамки.

Об этом сообщает Slash Leaks.

Читайте также: Лучшее от Xiaomi: ТОП-3 самые мощные смартфоны

На изображении можно рассмотреть Galaxy Note8 в нижнем правом углу и неизвестный смартфон Samsung в левом верхнем углу. Если присмотреться, то можно заметить, что девайс не имеет боковых и нижней рамок.



Фото с презентации Samsung Galaxy S9 (выделенные фото Galaxy Note8 и загадочный безрамочный смартфон)

После такой "находки" пользователи начали активно обсуждать, что за загадочный смартфон изображен на презентации. Одни уверены, что Samsung таким образом показала будущий флагман Galaxy S10, другие же убеждены, что это просто ошибка дизайнеров.

Однако, по слухам, Galaxy S10 выйдет раньше, чем обычно – уже в январе 2019 года.

Презентация Samsung Galaxy S9 – смотрите видео