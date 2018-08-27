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Samsung анонсировала очень бюджетный Galaxy J2 Core: характеристики

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Samsung анонсировала Galaxy J2 Core
Samsung анонсировала Galaxy J2 Core / xda-developers.com

Компания Samsung официально представила свой бюджетный смартфон Galaxy J2 Core. Это первый смартфон компании на операционной системе Android Go (специально разработанной для непродуктивных и недорогих смартфонов).

Об этом пишет XDA.

Сейчас Galaxy J2 Core должен появиться на рынке Индии и Малайзии. Хотя, по идее, дальше устройство выйдет и на других рынках.

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Бюджетник получил процессор Exynos 7570, работающий на частоте 1,4 ГГц, а также гигабайт оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Последнюю можно расширить благодаря наличию microSD.

Galaxy J2 Core

Бюджетный смартфон Galaxy J2 Core

Смартфон получил 5-дюймовый экран с разрешением 960х540 пикселей. Основная камера имеет разрешение 8 Мп, а фронтальная оснащена сенсором на 5 Мп. Емкость батареи составляет 2600 мАч.

Точная стоимость J2 Core пока не заявлена. По прогнозам, устройство можно будет приобрести менее чем за 100 долларов (2700 гривен).

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Теги: Смартфоны Техно Samsung Индия Малайзия
Источник: 24 Канал
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