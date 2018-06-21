Samsung Galaxy S10 получит интересную и уникальную особенность

В сети появилась информация, что смартфон Samsung Galaxy S10 получит тройную основную камеру, кроме этого в новинке обещают 5-кратный оптический зум.

Об этом сообщает akket.

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Уже точно известно, что будущая новинка Samsung Galaxy S10 сможет похвастаться встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев, полноценным сканером лица, а также рядом других интересных особенностей, вроде передового на момент своего выхода технического оснащения. Как удалось выяснить, одной из главных особенностей телефона станет тройная основная камера, главным нововведением которой станет 5-кратный оптический зум.

Сейчас в мире уже есть телефон с поддержкой подобной особенности, однако он способен предложить только гибридный 5-кратный зум, который достигается за счет использования сразу оптики и цифрового приближения. Это негативно сказывается на качестве фотографий, но не очень сильно. Владельцам Samsung Galaxy S10 при использовании пятикратного приближения не придется испытывать неудобства, так как производитель установит в него новую оптику.

По предварительным данным, новинка станет единственным в мире телефоном с такой особенностью, чем все ее покупатели однозначно останутся очень довольны. В будущем, конечно, конкуренты украдут новую камеру и установят ее в свои мобильные устройства с более низкими ценниками.

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Впрочем, встретить эту "фишку" гарантированно удастся в большой модели S10 +, тогда как ее наличие в обычном мобильном устройстве остается под вопросом.

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