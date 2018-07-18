Samsung посмеялся над iPhone в новой рекламе: видео
В новой рекламе смартфона Galaxy S9 от Samsung, производители потролили конкурента iPhone X, обратив внимание на недостатки продукции от Apple.
Ролик опубликован на официальном YouTube-канале компании.
В рекламном видео клиент магазина Apple рассматривает новый iPhone X, когда к ней на скейте подъезжает консультант. Она его спрашивает, на самом ли деле у iPhone X самая лучшая скорость загрузки.
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"Кто знает", – отвечает консультант.
И добавляет, что скорость точно лучше, чем в iPhone 8.
"То есть скорость загрузки в iPhone X не выше, чем в Galaxy? А я думала, это смартфон будущего", – говорит клиент.
На что консультант вообще ничего не говорит.
Samsung посмеялся над iPhone
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