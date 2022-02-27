Писатель заявил, что ему стыдно за свое правительство, которое не пришло на помощь Украине немедленно. В то же время добавил, что все правительства Запада должны помочь нам так быстро, насколько это возможно.

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Восхищение украинцами

Дорогие украинцы! Еще три дня назад я думал, что Зеленский – клоун, но теперь знаю, что у него самые большие яйца во Вселенной. И Владимир Путин не только с*ка, а просто испуганный и бессмысленный. У него очень-очень маленький пенис, совсем крохотный член,

– рассказал Бегбедер.

Писатель отметил, что восхищается отважными украинцами и подчеркнул, что мы заслуживаем быть абсолютно свободными, поскольку являемся частью Европы. По его словам, если бы он мог решать, мы бы уже были в НАТО.

Обращение к россиянам

Кроме того, Бегбедер обратился к гражданам государства-агрессорки. Он призвал их не молчать и остановить войну России против Украины.

"Пожалуйста, прямо сейчас – сопротивляйтесь! Скажите то, что чувствуете. Остановите этого сумасшедшего диктатора. Вы не можете хранить молчание. Вам сейчас – это не позволено. Все мои русские читатели, если вам нравятся мои книги, пожалуйста, уважайте свободу. Остановите эту глупую бессмысленную войну", – подчеркнул Бегбедер.

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