Об этом сообщил речник Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

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Худшие прогнозы сбылись

В Одессе до последнего надеялись, что обойдется без потерь. По словам Сергея Братчука, уже известно, что есть жертвы и пострадавшие. Информацию уточняют. Сейчас идет спасательная операция

Он добавил, что последствия обстрела были бы хуже, если бы не силы ПВО. Им удалось сбить несколько ракет.

Братчук отдельно обратился к одесситам, которые сразу после обстрела начали публиковать в сети видео. Не нужно этого делать: так вы только помогаете врагу.

Отдельно обращусь к "недоблогерам", которые почти с первых секунд выкладывали видео с места, где попали ракеты, хоть там идет спасательная операция… Может повторно прилететь, мы прекрасно это понимаем. Вы подвергаете опасности и себя,

– подчеркнул Сергей Братчук.

Напомним, сегодня, 23 апреля, российские оккупанты обстреляли Одессу. Известно, что две ракеты попали в объекты инфраструктуры.

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