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      Украинские города в рейтинге самых грязных городов мира: инфографика

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      Самые грязные города планеты
      Самые грязные города планеты / 24 канал

      Каждый крупный город мира представляет угрозу для здоровья своих же жителей – в той или иной степени. Какой город считается самым грязным и какое место в этом рейтинге занимают украинские города – смотрите далее в инфографике.

      Бесперебойное производство продуктов, несортированный мусор, отходы заводов, которые попадают в ближайший водоем – это далеко не весь список "достижений" современных мегаполисов.

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      Портал Numbeo.com опубликовал рейтинг Pollution Index 2018 Mid-Year, в который вошли 273 самых грязных города мира – в список попали сразу три украинских города.


      Самые грязные города планеты – рейтинг

      Согласно рейтингу, самым грязным городом планеты оказалсь македонский Тетово – индекс загрязнения этого города 97,57%. Второй место занимает Катманду (Непал) с показателем 96,05%. Тройку самых грязных городов планеты замыкает город Фаридабад (Индия) – 95,69%.

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      Украинский Киев занимает 100 место в рейтинге с показателем 67,55%, Львов оказался на 149 месте (56,08%), а Харьков на 151 месте (56,05%).

      Наиболее чистыми городами из списка оказались столица Австралии Канберра (13,83%), столица Новой Зеландии Веллингтон (13,50%) и столица Финляндии Хельсинки (13,49%).

      Что такое рейтинг Numbeo?Это рейтинг, который формируют пользователи онлайн-базы Numbeo со всего мира. Показатель рассчитывается на основе таких факторов, как загрязнение воздуха, опасные предприятия, военные полигоны и тому подобное.

      Автор: Елена Булан
      Теги: Новости Украины Экология Новости Киева статистика Публикации Инфографика рейтинги Новости Харькова Новости Львова
      Источник: 24 канал
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