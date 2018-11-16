Каждый крупный город мира представляет угрозу для здоровья своих же жителей – в той или иной степени. Какой город считается самым грязным и какое место в этом рейтинге занимают украинские города – смотрите далее в инфографике.

Бесперебойное производство продуктов, несортированный мусор, отходы заводов, которые попадают в ближайший водоем – это далеко не весь список "достижений" современных мегаполисов.

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Портал Numbeo.com опубликовал рейтинг Pollution Index 2018 Mid-Year, в который вошли 273 самых грязных города мира – в список попали сразу три украинских города.



Самые грязные города планеты – рейтинг

Согласно рейтингу, самым грязным городом планеты оказалсь македонский Тетово – индекс загрязнения этого города 97,57%. Второй место занимает Катманду (Непал) с показателем 96,05%. Тройку самых грязных городов планеты замыкает город Фаридабад (Индия) – 95,69%.

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Украинский Киев занимает 100 место в рейтинге с показателем 67,55%, Львов оказался на 149 месте (56,08%), а Харьков на 151 месте (56,05%).

Наиболее чистыми городами из списка оказались столица Австралии Канберра (13,83%), столица Новой Зеландии Веллингтон (13,50%) и столица Финляндии Хельсинки (13,49%).

Что такое рейтинг Numbeo?Это рейтинг, который формируют пользователи онлайн-базы Numbeo со всего мира. Показатель рассчитывается на основе таких факторов, как загрязнение воздуха, опасные предприятия, военные полигоны и тому подобное.