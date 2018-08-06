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Самые мощные смартфоны июля – рейтинг Antutu

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Смартфон Xiaomi Black Shark
Смартфон Xiaomi Black Shark / Фото из открытых источников

Популярный бенчмарк Antutu представил рейтинг лучших смартфонов июля, которые показали отличные результаты в тесте на производительность.

Об этом пишет prostotech.com.

Рейтинг возглавляет игровой смартфон от Xiaomi – Black Shark. Надо заметить, что это устройство уже не первый раз оказывается на вершине списка.

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На второй строчке безрамочный OPPO Find X, что получил выдвижную селфи-камеру.

На третьем месте еще один безрамочный смартфон, который тоже имеет выдвижную фронтальную камеру, – Vivo Nex.

Смартфон Xiaomi Black Shark: обзор

Далее в рейтинге так называемый "убийца флагманов" – One Plus 6. Пятерку лидеров самых мощных устройств замыкает Smartisan R1.

На 6 месте еще одна модель от Xiaomi – Mi 8. На 7 строчке – Xiaomi Mi Mix 2S. Восьмое и девятое места поделили Galaxy S9+ и Galaxy S9 соответственно. А десятку замыкает смартфон от Sony – Xperia XZ 2.

Найпотужніші смарфони липня

Самые мощные смартфоны июля

Что такое бенчмарк AnTuTu?
Это программа для тестирования производительности гаджетов, которую чаще всего используют для тестирования смартфонов и планшетов. Компания основана в Пекине китайскими предпринимателями Шао Йингом и Лиангом.

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Теги: Техно Смартфоны Xiaomi рейтинги Sony Samsung
Источник: 24 Канал
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