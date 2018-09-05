Самый богатый среди правителей Средней Азии – Нурсултан Назарбаев

Единственный, кому удавалось удержаться у власти среди всех руководителей развалившегося Советского Союза. Нурсултан Назарбаев 29 лет руководит Казахстаном. В течение всего этого времени страна строилась под него и его семью. Приближенные к Назарбаеву люди собирают сливки на государственных проектах и контролируют добычу природных ресурсов.

Страна занимает 6 место в мире по залежам ресурсов. Здесь можно найти 99 элементов из таблицы Менделева. Самые ценные из них – нефть, газ и уран. Сегодня они полностью под его контролем. В общем капитал Назарбаева оценивается в примерно 100 млрд долларов.

В арабском языке слово "нур" – значит свет. В Казахстане это понимают дословно. Он получил страну в наследство после развала Советского Союза. Секретарь казахстанского ЦК партии, логично, был ближе к рулю, теперь уже независимого Казахстана. При переходе от плановой советской к рыночной экономике он постепенно выводил из госсобственности крупные металлургические предприятия и принимал под свой контроль нефте-газовую отрасль страны.

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За почти три десятка лет у власти Нурсултану Абишевичу удалось cконцентрировать в своих руках абсолютную власть в стране. Но время берет свое и 77-летнему Назарбаеву все труднее бежать от закономерного вопроса – кто преемник? В то, что Казахстан проведет свободные демократические выборы верится с трудом.

Последние досрочные президентские выборы в Казахстане прошли в 2015 году. Абишевич выиграл их с большим отрывом. Наличие двух других кандидатов – формальность, которую он легко преодолел. Один из конкурентов снял свою кандидатуру из-за отсутствия денег на избирательную кампанию, другой сошел с дистанции провалив экзамен по знанию казахского языка. При этом настораживает результат от ЦИК – за Назарбаева проголосовали 97,7% избирателей. С таким потенциалом понятно, что транзит власти будет происходить под бдительным оком и при прямом участии главного "сына степей".

Пойти привычным для узурпаторов путем, назначая преемником сына, Назарбаев не может. У Абишевича трое дочерей. И хотя в истории центральноазиатских стран женщина-президент это что-то нереальное, все шансы получить в наследство президентскую власть имеет старшая из них – Дарига Назарбаева.

Она более 20 лет в политике. За это время она успела проявить себя и депутатом, и заместителем премьер-министра и даже певицей. В рейтинге самых влиятельных женщин Казахстана Дарига уверенно занимает первое место. Но от разговоров о перспективе занять место отца – уходит.

Сам Назарбаев затрудняется с ее кандидатурой из-за возможности волны репрессий, которые могут привести к непредсказуемым последствиям. Ведь Дарига наверняка захочет отомстить за время преследования своего мужа всем кто к этому причастен. Рахат Алиев был успешным политиком и бизнесменом, но после конфликта с Назарбаевым в 2008 году бежал в Австрию и оттуда критиковал тестя. Дома его обвинили в причастности к убийствам, коррупции и других финансовых махинациях. В 2015 году при загадочных обстоятельствах он покончил с собой. За это время и самой Дариги пришлось уйти в тень, а потом начинать политическую карьеру заново.

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Еще один претендент на трон Казахстана – зять Елбасы, человек средней дочери Динары – Тимур Кулибаев. Кроме всемогущего тестя, в его руках крупнейшие финансовые потоки от торговли энергоносителями. Он возглавляет ассоциацию "Казэнерджи", вокруг которой объединены нефтегазовые предприятия страны. По данным "Форбс" на своих счетах он держит более 2 миллиардов долларов. При этом откровенно Назарбаева не критикует и уверяет, что политика его не интересует.

Если планы зятя изменятся – у Назарбаева уже готов своего рода рычаг сдерживания. В открытом доступе достаточно информации о расточительной жизни и прихотях Кулибаева. Например, приобретение по завышенной цене английского поместья в Санинхил Парк за 25 миллионов долларов. Ранчо покупали для любовницы "казахского принца" – Гоги Ашкенази. Подозрения в коррупции, откатах и выводе денег в офшоры не делают из Кулибаева фигуру, вокруг которой будет легко объединить народ Казахстана.

Среди преемников назарбаевского трона рассматривают и его племянника Саматов Абиша. Это младший сын его брата, который в 80 погиб в автокатастрофе. С тех пор Нурсултан Абишевич воспитывал племянников как своих детей, тем более сыновей у него не было. Сейчас Абиш первый заместитель руководителя Камитету Безопасности Казахстана. Он остается среди самых верных людей Назарбаева. И в случае необходимости сможет уравновесить интересы бизнеса и политических элит Казахстана, а также идеальный вариант, как компромиссная фигура для основных партнеров страны из России и Китая. Кроме того, Абиш контролируя спец-службы, имеет все шансы уберечь от опасности внебрачного сына Назарбаева, а со временем и передать ему власть.

Но похоже у самого Нурсултан Абишевича – совсем другие планы. Ему хотелось потомка мужского пола для передачи власти. Поэтому в возрасте 59 лет он выбрал на роль матери модель, мисс Казахстана Асель Карманбаеву. В 2005 году она родила ему долгожданного сына. Через три года – еще одного. Со старшим он как-то и засветился на хоккейном матче. Сейчас Назарбаев делает все, чтобы со временем они получили его президентство по наследству. Нынешний статус-кво позволяет строить индивидуальный рай на земле для себя и семьи.

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Семья Назарбаевых прославилась элитной недвижимостью, которую скупают в уютных местах Европы. На испанском побережье Коста Брава в Лорет де Мар семейство Назарбаевых возвело роскошное шале на 3 тысячи квадратных метров, которое оградило в заповеднике несмотря на протест местных экологов.

Чтобы легче показывать свою близость к народу он время от времени спускается с Олимпа. Чтобы развеять слухи о болезни Елбасы лично принимает гостей экономических форумов и даже предлагает новую модель мировой экономики в которой доллары и евро могла бы заменить крипто-валюта.

Дома Елбасы решился на ряд реформ. Передал часть полномочий правительству, сенату и мажилису. По одной из версий, это шаг к демократии. С другой стороны – способ снять с себя ответственность за экономическую и социальную политику – наиболее проблемные сферы жизни страны, при которых 2,5 миллионов казахов оказались за чертой бедности.

Кроме того Елбасы осознал токсичность отношений с Россией и постепенно начал выводить страну из орбиты "русского мира".

"Я слышал, что Россия снова собирает Советский союз. Мы говорим о том, что возможно кто-то переживает из-за развала СССР, но тот, кто собирается его восстанавливать – не имеет головы. Потому что это невозможно без крови и войны,"– заявил Нурсултан Назарбаев.

Уже с 2018-го в Казахстане начнется перевод казахского алфавита на латиницу. В стране уже введен экзамен по казахскому языку, как обязательный для получения высших государственных должностей. Языковую комиссию возглавляет один из родственников Елбасы, поэтому проверку достаточного знания языка также контролирует глава клана. Это еще один рычаг, который осложняет жизнь "пророссийским кандидатам", которые и так не отличаются желанием учить иностранные языки предпочитая "великий и могучий язык".

Мириться с потерей влияния в Казахстане Москва не собирается. В 2016 году спец-службы задержали одного из казахских криминальных авторитетов, который проплачивал акции протеста с беспорядками в нескольких районах страны. Впоследствии выяснилось, что Тохтар Тулешов тесно сотрудничал с русским казачьими и парамилитарными организациями. Попытка переворота напомнила хорошо проработанный Кремлем сценарий с сепаратистами.

Елбасы поручил усилить контроль за инфопространством. На очереди отключение российских телеканалов и соцсетей. С одной стороны это фильтр источников информации, с другой – удар по свободе слова. С одной стороны это еще один минус в антирейтинге правозащитных организаций, с другой – Нурсултану Абишевичу плевать на рейтинги любых организаций. В Астане к критике готовы и поэтому по указанию самого Елбасы пропорционально увеличивают в эфире похвальные оды президенту. Ельбасы – 26 лет у власти.