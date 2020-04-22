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      Самый большой страх Кремля: о чем молчит Путин?

      -
      Владимир Путин

      Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации заблокировал страницу украинского Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий для доступа на территории России.

      По сообщению пресс-службы самого ведомства, поводом для этого стала информация о сокрытии подлинного положения дел с эпидемией коронавируса в Крыму и на Донбассе.

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      Но, конечно же, это именно повод, а не причина. Причина, как говорится, лежит на поверхности, и не стоит ее не замечать.

      Похоже, причина эта в том, что на сайте Министерства по реинтеграции на равных присутствуют Крым и Донбасс. Да, это не "Министерство минского процесса". Да, это ведомство, само создание которого точно отражает конституционную позицию Украины – оккупированы не только отдельные районы Донецкой и Луганской областей, на которые Россия формально не претендует, но и территория Крыма, которую Россия вопреки всем нормам международного (и своего) права аннексировала.

      Доказательства? Они тоже на поверхности. Сайт украинского министерства – первый сайт государственной структуры Украины, заблокированный Россией. При этом нужно вспомнить, что у других стран – и у Республики Молдова, и у Грузии – тоже есть ведомства, занимающиеся реинтеграцией оккупированных Россией территорий. Но никаких особых претензий к ним за все эти десятилетия не предъявлялось, их интернет-представительства доступны в Российской Федерации. А почему? А все потому же. Россия формально не претендует на территории Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Это – ее колонии, протектораты, но это не сама Россия. Как, впрочем, и "народные республики" Донбасса.

      А вот Крым… А Крым – это территория, за которую Кремль, похоже, будет держаться до последнего даже в период пандемии, обвала нефтяных цен и краха российской экономики. Именно поэтому Владимир Путин решил вопреки праву и здравому смыслу конфисковать имущество украинских граждан и других неграждан России в Крыму. Именно поэтому заблокирован сайт украинского Министерства по реинтеграции. Сайт ведомства, само существование которого напоминает: аннексия Крыма – это всего лишь период от оккупации до реинтеграции.

      А такие напоминания Путину, думаю, слышать очень не хочется. Потому что без аннексированного Крыма его режим теряет свой главный политический козырь.

      И, по его логике, никто в России и самом Крыму не должен считать, что полуостров может и в самом деле "вернуться в родную гавань". В украинскую гавань.

      Источник: Крым.Реалии

      Автор: Виталий Портников
      Теги: Реинтеграция Донбасса Война на Донбассе Владимир Путин Аннексия Крыма Новости России Новости Украины Публикации Новости политики
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