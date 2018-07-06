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Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Аналитики назвали самый популярный смартфон в мире

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iPhone 8– самый популярный смартфон в мире
iPhone 8– самый популярный смартфон в мире / apple-iphone.ru

Представители аналитической компании CounterPoint определили, что смартфоном, который в мае активно покупали пользователи во всем мире, стал iPhone 8.

Об этом говорится на сайте CounterPoint.

Так, как свидетельствуют результаты исследования, в мае этого года покупатели активно покупали именно iPhone 8. На второй строчке рейтинга – Galaxy S9 +. Так, в марте и апреле эта модель не показывала хороших результатов в продажах, однако это было компенсировано в мае.

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А вот iPhone X оказался лишь на третьем месте. Далее в рейтинге Xiaomi Redmi 5A и iPhone 8 Plus. На шестом месте – смартфон Galaxy S9. Седьмую, восьмую и девятую строчки заняли Huawei P20 Lite, Vivo Х21та Xiaomi Redmi 5 Plus. А десятку замыкает модель Oppo A83.

Рейтинг смартфонів у травні 2018

Рейтинг смартфонов в мае 2018

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Теги: Техно Смартфоны iPhone
Источник: 24 Канал
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