Аналитики назвали самый популярный смартфон в мире

Представители аналитической компании CounterPoint определили, что смартфоном, который в мае активно покупали пользователи во всем мире, стал iPhone 8.

Об этом говорится на сайте CounterPoint.

Так, как свидетельствуют результаты исследования, в мае этого года покупатели активно покупали именно iPhone 8. На второй строчке рейтинга – Galaxy S9 +. Так, в марте и апреле эта модель не показывала хороших результатов в продажах, однако это было компенсировано в мае.

Читайте также: Какой смартфон чаще всего покупают украинцы в интернете: интересная инфографика

А вот iPhone X оказался лишь на третьем месте. Далее в рейтинге Xiaomi Redmi 5A и iPhone 8 Plus. На шестом месте – смартфон Galaxy S9. Седьмую, восьмую и девятую строчки заняли Huawei P20 Lite, Vivo Х21та Xiaomi Redmi 5 Plus. А десятку замыкает модель Oppo A83.

Рейтинг смартфонов в мае 2018

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно