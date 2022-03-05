Польский премьер убежден, что сейчас Украина отстаивает не только свою свободу, но и борется за все страны НАТО. Поэтому Североатлантический союз должен поддержать ее. В частности, усилением санкций против России.

Заметьте В Белгородской области сосредоточены 3 тысячи резервистов, прибывших для пополнения потерь России

Об ужесточении санкций Моравецкий говорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который сейчас находится с визитом в Польше.

НАТО не находится в состоянии войны с Россией, но хотим помочь закончить эту войну и удержать суверенность Украины. Мы сошлись на том, что украинцы на своих баррикадах в своих городах борются не только за суверенную Украину, не только за безопасность своей страны, но и за безопасность целого Североатлантического альянса.

– подчеркнул Моравецкий.

Польский премьер подчеркнул, что от SWIFT нужно отключить все банки, а заморозку активов – расширить. Такие ограничения должны ударить по военной машине Путина.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!