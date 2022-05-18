Он и дальше убивает экономику России и думает, что скоро страны сами начнут отменять ограничения из-за невыгоды. Об этом рассказала временно поверенная по делам США Кристина Квин в рамках проекта "Интервью24" перед завершением ее миссии в Украине.

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Вместе с тем она подчеркнула, что санкции работают, и их влияние не одномоментно. Нужно время для того, чтобы власти России их ощутили.

В каких условиях страны могут ослабить санкции против России

Во первых, мы считаем, что санкции все-таки оказали влияние на Россию. Правда, они не смогли остановить кровавые планы Путина, но мы убеждены, что они влияют,

– отметила Квин.

Однако относительно того, чтобы вообще снять санкции – об этом даже не говорится, разве что наложение новых ограничений. Она добавила, что только от поведения Путина зависит, снимут ли с него санкции.

"И этого не будет, если российские войска продолжат оставаться в Украине. Этого не будет, если агрессия продолжится", – заверила Квин.

В конце концов, она уверена, что санкции заставят Путина принять решение забрать свои войска из Украины и прекратить агрессию – учитывая то влияние, которое ограничения уже оказывают на экономику России.

Санкции против России: последние новости

Пока что страны-члены Европейского Союза не смогли согласовать шестой пакет санкции против страны-агрессора, включающий, в частности, нефтяное эмбарго. Дискуссии еще продолжаются.

Однако Венгрия решила блокировать процесс и "подоить" ЕС за решение не блокировать эмбарго на российскую нефть. Орбан требует от Европы от 15 миллиардов евро, ведь венгерская экономика от этого решения сильно пострадает.

ЕС предлагал Венгрии отсрочку эмбарго на несколько лет, но они решили подыгрывать Путину до конца.

Также недавно правительство Канады запретило въезд тысячам граждан России, которые ранее попали под санкции страны. В список попал и президент государства-агрессора Владимир Путин.

​ Внимание! России не стоит надеяться на то, что в ближайшее время будут сняты какие-либо санкции. Как сообщила Кристина Квин, США и другие страны активно работают только в одном направлении – усилению давления на агрессора.

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