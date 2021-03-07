В американских СМИ активно обсуждают санкции, которые США применили против украинского олигарха Игоря Коломойского. В частности, утверждают о влиянии олигарха на президента Владимира Зеленского.

В Штатах проверяют возможное хищение миллиардов долларов в украинском банке и отмывании денег в США и в других странах. Об этом сообщает The Washington Post.

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Что пишут американские СМИ В публикации раскритиковали реакцию Офиса Президента на санкции против Коломойского. Все потому, что в официальном заявлении даже не упомянули фамилию олигарха. Санкции против Коломойского – сигнал Украине о коррупции. Отметили, что Коломойский и в дальнейшем является одним из самых влиятельных олигархов Украины. Об этом пишет Bloomberg. Financial Times утверждает, что президенту Владимиру Зеленскому трудно противостоять Коломойскому. Говорят, все из-за прежнего делового партнерства. Администрация Байдена рассматривает борьбу с коррупцией в Украине как лучшую защиту от российского влияния. Об этом заявило The New York Times. Издание акцентировало на новом "агрессивном" подходе Байдена к борьбе с украинской коррупцией. Убеждают, что Коломойский контролирует фракцию "Слуга народа". Также напомнили, что канал Коломойского поддерживал Зеленского на президентских выборах 2019 года. Daily Beast назвало Коломойского самой мощной фигурой в Украине вне власти. Заявили, что Коломойский может "разрушить демократические процессы и институты".

Санкции против Коломойского: что известно

США применили санкции против Коломойского и его семьи, запретив им въезд в Штаты.

Основанием для этого стала деятельность олигарха на посту главы Днепропетровской области в 2014–2015 годах. В частности, попытки подорвать демократию и причастность к коррупции.

После этого у Зеленского подчеркнули, что нужно преодолевать систему, в которой доминируют олигархи.



Санкции против Коломойского / Инфографика 24 канала