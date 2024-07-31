Об этом 24 Каналу рассказал бывший министр энергетики России, оппозиционер Владимир Милов, заметив, что среди причин инфляции отсутствие технологий, инвестиций. Создать новые производственные мощности невозможно из-за недостатка оборудования.

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Какая серьезная проблема возникла в России

Еще одна причина инфляции – нехватка рабочих рук, на рынке труда нет людей. Это подтверждают сами российские предприниматели.

75% сказали, что сейчас главная проблема – дефицит кадров и решить эту проблему невозможно. Ведь сейчас все или на войне, или уехали, или имеют бронирование. Все "критические" специалисты трудоустроены,

– рассказал бывший министр энергетики России.

В наибольшем дефиците есть квалифицированные кадры. Когда в 2022 году Путин объявил о так называемой частичной мобилизации, то сначала начали забирать людей, которые имели военно-техническую специальность: инженеров, механиков, операторов.

Второй момент заключается в том, что люди с высокой квалификацией, обычно, зарабатывают больше денег. Они имели возможность уехать. Именно поэтому мобилизация непропорционально ударила по рынку квалифицированных кадров.

Мигрантами заменить таких людей нельзя, поэтому путинский режим столкнулся с проблемой, которую никак нельзя решить. По крайней мере в ближайшей перспективе,

– подчеркнул оппозиционер.

Несмотря на это, Владимир Путин не собирается заканчивать войну. Дефицитное финансирование военного бюджета продолжится. К тому же Россия импортирует из Китая критически важные компоненты для промышленности и для ведения войны также. Но существует проблема блокировки счетов, большинство платежей в юанях возвращаются обратно.

Компании и банки вынуждены использовать посредников. Их услуги оценивают в 30% от суммы сделки. Это бешеные деньги, которые "убивают" рентабельность любого бизнеса.

Куда мы не посмотрим, то везде видим тупик. Выхода нет, а санкции все-таки работают,

– добавил Владимир Милов.