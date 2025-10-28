Для Путина это смерть, – аналитик назвал действенный способ давления на Россию

Президент США наложил жесткие санкции в отношении России, однако дал ей время на адаптацию к ним. Ведь сейчас нефтяные компании, которые оказались в санкционном списке, "Роснефть" и "Лукойл", продолжают работать по-прежнему. В силу американские санкции вступят 21 ноября.

Об этом в эфире 24 Канала отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, отметив, что такие действия Трампа действительно ударяют по России и заставят Кремль идти на определенные шаги.

Чего боится Путин?

Аналитик не исключает, что до 21 ноября американский президент может отменить эти санкции, на это надеются в Москве. Клочок напомнил слова Трампа, который сказал, что не думает, что эти санкции будут длиться долго.

Одновременно с этим есть угрожающая для Кремля тенденция, что настроения в Белом доме действительно изменились и не в пользу России. Клочок отметил, что ряд западных СМИ сегодня пишет о том, что наступила пауза в закупках российской нефти несколькими индийскими и китайскими компаниями.

Я думаю, что Китай может взять паузу в приобретении российской нефти. Поэтому не стоит эти санкции недооценивать. Сегодня единственный механизм давления на Россию – это санкции. Оружие важно, но санкции важнее,

– убежден Клочок.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" обратил внимание на то, как вел себя Путин во время недавней встречи с президентом Азербайджана Алиевым. Глава Кремля извинился за сбитый самолет Azerbaijan Airlines.

Как отметил Клочок, он это сделал по одной простой причине, потому что боится потерять высокорентабельный газовый рынок в Европе. Европейцы остаются крупнейшими покупателями российского газа. Это, как подчеркнул аналитик, парадоксально в условиях четвертого года широкомасштабной войны.

Если в дальнейшем санкции в отношении России будут усиливаться, а сейчас именно такая риторика и наблюдается, то для Путина – это смерть. Потому что если война закончится, то мы же все понимаем, он не будет жить. Будет назначен виновный за всю эту историю,

– подчеркнул Клочок.

Он выразил уверенность в том, что американские санкции могут заставить Россию идти на уступки. Однако Клочок еще раз напомнил, что не только США должны давить на страну-агрессора, а и Европа должна отказаться от приобретения российского сжиженного и природного (трубного) газа.

Санкции против России: какие последствия есть, чего ожидать?