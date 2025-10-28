Для Путіна це смерть, – аналітик назвав дієвий спосіб тиску на Росію
- Сполучені Штати ввели санкції стосовно нафтових гігантів Росії, які почнуть діяти 21 листопада, що може змусити Кремль йти на поступки.
- Аналітик Валерій Клочок вважає, що у тиску на Путіна мають відігравати роль не лише США, а і Європа, яка досі залишається найбільшим покупцем російського газу.
Президент США наклав жорсткі санкції щодо Росії, проте дав їй час на адаптацію до них. Адже нині нафтові компанії, які опинилися в санкційному списку, "Роснефть" і "Лукойл", продовжують працювати як і раніше. Чинності американські санкції набудуть 21 листопада.
Про це в етері 24 Каналу зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, наголосивши на тому, що такі дії Трампа дійсно вдаряють по Росії та змусять Кремль йти на певні кроки.
Чого боїться Путін?
Аналітик не виключає, що до 21 листопада американський президент може скасувати ці санкції, на це сподіваються у Москві. Клочок нагадав слова Трампа, який сказав, що не думає, що ці санкції триватимуть довго.
Одночасно з цим є загрозлива для Кремля тенденція, що настрої у Білому домі дійсно змінилися і не на користь Росії. Клочок зазначив, що низка західних ЗМІ сьогодні пише про те, що настала пауза у закупівлі російської нафти декількома індійськими й китайськими компаніями.
Я думаю, що Китай може взяти паузу в придбанні російської нафти. Тому не варто ці санкції недооцінювати. Сьогодні єдиний механізм тиску на Росію – це санкції. Зброя важлива, але санкції важливіші,
– переконаний Клочок.
Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" звернув увагу на те, як поводився Путін під час нещодавньої зустрічі з президентом Азербайджану Алієвим. Очільник Кремля вибачився за збитий літак Azerbaijan Airlines.
Як зазначив Клочок, він це зробив з однієї простої причини, бо боїться втратити високорентабельний газовий ринок в Європі. Європейці залишаються найбільшими покупцями російського газу. Це, як підкреслив аналітик, парадоксально в умовах четвертого року широкомасштабної війни.
Якщо надалі санкції стосовно Росії будуть посилюватися, а наразі саме така риторика й спостерігається, то для Путіна – це смерть. Бо якщо війна закінчиться, то ми ж всі розуміємо, він не житиме. Буде призначений винний за всю цю історію,
– наголосив Клочок.
Він висловив впевненість у тому, що американські санкції можуть примусити Росію йти на поступки. Однак Клочок вкотре нагадав, що не лише США мають тиснути на країну-агресорку, а і Європа повинна відмовитись від придбання російського скрапленого й природного (трубного) газу.
Санкції проти Росії: які наслідки є, чого очікувати?
Нафтова група "Лукойл", яка підпала під нові американські санкції, оголосила про плани продати свої міжнародні активи. В компанії офіційно заявили, що це робиться через запровадження низки обмежувальних заходів стосовно неї та її дочірніх фірм.
Росія відчує на собі ефект від нових санкцій протягом двох-трьох місяців. Такий прогноз дав виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що експорт нафти для країни-агресорки є основним джерелом доходів. Він впевнений, що Росія буде шукати нові ринки, але це займе певний період.
У зв'язку з санкційними обмеженнями з боку США танкерні компанії Греції відмовляються співпрацювати з росіянами. На них припадає третина перевезень російської нафти, яка спрямовується на експорт з західних портів.
Президент України Зеленський заявив, що рішення Трампа ввести санкції проти країни-агресорки на 57% вплине на експорт нафти Росії та скоротить для неї бенефіти майже на 5 мільярдів доларів щомісяця.