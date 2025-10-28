Для Путіна це смерть, – аналітик назвав дієвий спосіб тиску на Росію

Президент США наклав жорсткі санкції щодо Росії, проте дав їй час на адаптацію до них. Адже нині нафтові компанії, які опинилися в санкційному списку, "Роснефть" і "Лукойл", продовжують працювати як і раніше. Чинності американські санкції набудуть 21 листопада.

Про це в етері 24 Каналу зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, наголосивши на тому, що такі дії Трампа дійсно вдаряють по Росії та змусять Кремль йти на певні кроки.

Дивіться також "Лукойл" розпродає активи через санкції: хто виграє від ослаблення нафтового гіганта Росії

Чого боїться Путін?

Аналітик не виключає, що до 21 листопада американський президент може скасувати ці санкції, на це сподіваються у Москві. Клочок нагадав слова Трампа, який сказав, що не думає, що ці санкції триватимуть довго.

Одночасно з цим є загрозлива для Кремля тенденція, що настрої у Білому домі дійсно змінилися і не на користь Росії. Клочок зазначив, що низка західних ЗМІ сьогодні пише про те, що настала пауза у закупівлі російської нафти декількома індійськими й китайськими компаніями.

Я думаю, що Китай може взяти паузу в придбанні російської нафти. Тому не варто ці санкції недооцінювати. Сьогодні єдиний механізм тиску на Росію – це санкції. Зброя важлива, але санкції важливіші,

– переконаний Клочок.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" звернув увагу на те, як поводився Путін під час нещодавньої зустрічі з президентом Азербайджану Алієвим. Очільник Кремля вибачився за збитий літак Azerbaijan Airlines.

Як зазначив Клочок, він це зробив з однієї простої причини, бо боїться втратити високорентабельний газовий ринок в Європі. Європейці залишаються найбільшими покупцями російського газу. Це, як підкреслив аналітик, парадоксально в умовах четвертого року широкомасштабної війни.

Якщо надалі санкції стосовно Росії будуть посилюватися, а наразі саме така риторика й спостерігається, то для Путіна – це смерть. Бо якщо війна закінчиться, то ми ж всі розуміємо, він не житиме. Буде призначений винний за всю цю історію,

– наголосив Клочок.

Він висловив впевненість у тому, що американські санкції можуть примусити Росію йти на поступки. Однак Клочок вкотре нагадав, що не лише США мають тиснути на країну-агресорку, а і Європа повинна відмовитись від придбання російського скрапленого й природного (трубного) газу.

Санкції проти Росії: які наслідки є, чого очікувати?