В принципі, усі прізвища знайомі тим, хто хоч трохи цікавився вітчизняною політикою.

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І "політбіженці" до Росії Сівкович та Олійник, і Козак з Волошиним мають одну спільну рису: вони допомагають у реалізації російських інтересів в Україні.

Або у вигляді пропагандистів з Москви, як Олійник, або уже працюючи з Києва, як Волошин, або виступаючи "прикриттям" для медіаімперії, яка займається просуванням російських наративів в Україні. Як Козак.

"Привіт" агентам впливу РФ

Все це, звісно, не якась "глобальна операція". Це просто нагадування: усіх, хто працює на Москву, – усіх знають, пам‘ятають. Ніхто і ніщо не забуте.

Очевидно, це такий собі "привіт" багатьом іншим агентам російського впливу.

Думаю, саме у цій четвірці є люди, яким буде особливо неприємно, бо витрачати російські гроші вони планували зовсім не в Росії.

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