Ветеран армии США Райан МакБет рассказал 24 Каналу, что президенту США может не удастся убедить Путина согласиться на прекращение войны в Украине. Он объяснил это тем, что завершение боевых действий имеет слишком много минусов для диктатора.

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Что заставит Путина прекратить войну

Райан МакБет отметил, что российская экономика сейчас находится в трудном положении. Западные санкции частично влияют на это.

Одна из больших проблем России сейчас – это вагоны. Много вагонов было изготовлено на Западе, а их производство зависит от станков, которые изготавливают детали. В России нет станкостроительной промышленности, в Китае тоже в Китае тоже,

– сказал он.

Оккупанты почти непрерывно используют ранее купленные станки в течение трех лет. В Кремле стоит выбор использовать их или для изготовления деталей для нефтяных вышек, которые поддерживают российскую экономику, для изготовления оружия, или, чтобы производить колеса для тележек, которые помогают перемещать вагоны.

Ветеран армии США объяснил, если Россия не будет производить запчасти для нефтяных платформ, то не сможет платить своей армии, потому что исчезнет возможность продавать нефть в Китай и Индию. Оккупанты также не смогут производить системы вооружения, что со временем приведет к неспособности воевать, а если не будет тележек для нижних вагонов, то станет сложно перевозить оружие на поле боя.

Поэтому я вижу точку, где санкции в определенном смысле работают. Возможно, Россия никогда полностью не исчерпает возможности производить оружие, детали для нефтяных вышек и железнодорожных вагонов, но всего этого будет гораздо меньше,

– отметил Райан МакБет.

По его словам, со временем может произойти так, что Россия будет атаковать значительно меньшим количеством оружия и техники. Именно тогда ситуация изменится в пользу Украины, а Дональд Трамп сможет поддерживать это, предоставляя все необходимое для продолжения борьбы.

Важно! Владимир Путин заявил о готовности к переговорам с США по завершению войны, но выдвинул ультиматум – капитуляция Украины. Он отметил, что мирное урегулирование возможно только при условии выполнения требований Кремля, которые включают нейтральный статус Украины и ее отказ от НАТО.

Влияние Трампа на завершение войны

Райан МакБет считает, что Трамп не сможет убедить Путина прекратить войну, однако в его силах предоставить Украине все необходимое оружие для того, чтобы Россия имела значительно худшие позиции на фронте.

Война может завершиться в 2026 – 2027 году из-за того, что Россия не будет иметь возможности прокормить все свои войска и обеспечить их всей необходимой техникой,

– отметил ветеран армии США.