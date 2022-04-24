Дело в том, что при нынешних санкциях предприятия РФ неспособны производить новые ракеты из-за отсутствия иностранных комплектующих.
Читайте также Трижды солгал: любимого оружейника Путина поймали на лжи
Санкции в деле
Так, например, применение так называемых гиперзвуковых ракет «Кинжал» по территории Украины, которые должны были напугать Киев и страны Запада, по сути, оставило России без более чем 50% запасов этих ракет.
Новые производить российские заводы не могут потому, что в их составе более 130 иностранных комплектующих. В основном – электроника.
Что интересно, большую часть этих комплектующих России поставлял мировой лидер интегральных микросхем из США – Analog Device. Без американских микросхем производство "Кинжалов" в России встало.
Чемпионы по пиару
Помимо США в "Кинжалах" были комплектующие из Японии и даже Украины. Иронично, не так ли? Но настоящая вишенка на торте, вот какая.
Я, описывая в своих статьях эти ракеты, неоднократно отмечал, что ракеты "Кинжал" не являются гиперзвуковым оружием в полном смысле этого слова.
Дело в том, что пресловутый "Кинжал" — это баллистическая ракета Р-500 (9М728) ОТРК "Искандер" авиационного базирования. То есть, не новейшая, высокотехнологичная разработка с нуля, а банальная авиационная модификация Р-500.
Что же до российской ракеты, то она, конечно же, способна развивать гиперзвуковую скорость, как и любая другая баллистическая ракета, но при этом в нее не вложены те требования, которые относятся к гиперзвуковому оружию нового поколения, но опять-таки, даже не в этом суть.
А вся суть, что электронная элементная база "Кинжала" практически идентична ракетам "Искандер".
Ну, вот, в принципе, и всё.
Россия совершает геноцид украинской нации – смотрите видео: