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Санкции достали: Аксенов добивается снятия ограничений в украинском суде

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Аксенов подал в суд на СНБО
Аксенов подал в суд на СНБО / Укринформ

Незаконный "глава республики Крым" Сергей Аксенов подал иск в украинский суд с требованием снять с него санкции, введенные Советом национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщается на портале "Судебная власть Украины".

Так, в Окружной административный суд Киева поступил иск от Аксенова к СНБО. Третьими лицами указаны Президент Украины Петр Порошенко, Кабинет министров, Служба безопасности Украины и Национальный банк.

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Самопровозглашенный глава Крыма просит украинский суд признать противоправным и отменить решение СНБО о применении санкций в отношении него. На сегодня суд рассматривает вопрос об открытии производства по этому делу.

Теги: Аннексия Крыма Санкции Новости Украины Новости политики СНБО
Источник: 24 Канал
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