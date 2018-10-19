Санкции против России должны быть временными, - премьер-министр Италии

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что санкции Европейского союза против России должны быть временным средством, а также подчеркнул необходимость открытого диалога.

Об этом сообщило издание DW.

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Это не может быть окончательным решением. Санкции – лишь средство. Мы считаем, что они должны носить временный характер,

– заявил Конте.

Премьер-министр Италии отметил, что страна сделает все возможное для того, чтобы реформировать систему санкций Европейского союза.

"Мы должны вести открытый диалог с Россией, поскольку мы считаем, что она является важным игроком во многих географических кризисах. Очень важно, чтобы Россия заняла место участника за столом переговоров. Нужно вести диалог с президентом Путиным для решения важнейших кризисов во всем мире", – заявил политик.

Напомним, что вице-премьер Италии Сальвини заявил, что "сделает все", чтобы отменить санкции ЕС против России, или, по крайней мере, противостоять попыткам автоматически обновлять их каждые шесть месяцев.