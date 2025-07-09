В четверг у президента Украины запланировано еще несколько встреч. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова министра иностранных дел Андрея Сибигу в эфире телемарафона.

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Зеленский продолжает зарубежные встречи

Украина продолжает вести дипломатические процессы и встречается с международными партнерами. Среди основных тем работы – принятие 18-го пакета санкций против России, которые могут серьезно ударить по экономике страны.

Эта работа продолжается уже долго, некоторые страны блокируют это решение, поэтому международные партнеры продолжают совместные усилия в этом направлении. Также Украина стремится синхронизировать свои санкции с американскими и европейскими.

Завтра (10 июля – 24 Канал) у президента будут дополнительные, высокого уровня, встречи с представителями американской стороны сфокусированы именно на санкционной политике, усилении и принятии санкционного пакета в короткой перспективе,

– рассказал Андрей Сибига.

Украине уже известно, что в США готовятся поддержать законопроект Линдси Грэма, который предусматривает ряд серьезных санкций. Документ уже поддержали около 90 должностных лиц.

Напомним, президент Владимир Зеленский уже имел "содержательный" разговор с Китом Келлогом.

Во время встречи они обсудили поставки оружия, усиление ПВО и другие важные вопросы по защите Украины.