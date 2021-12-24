Движение сказочного дедушки зафиксировало известный сервис, отслеживающий авиаполёты, Flightradar.

Важно Санта Клаусу и его саням официально разрешили летать в космос

Санта пролетел над Украиной

Также рождественское путешествие Санта Клауса отслеживает Североамериканское командование аэрокосмической обороны NORAD, обычно отслеживающее самолеты, ракеты и космические запуски, используя свои спутники, оснащенные инфракрасными датчиками.

Согласно данным сайта, к моменту публикации Санта уже пролетел на территории Украины и двигался в сторону Молдовы. Ожидается, что в ближайшие сутки он совершит кругосветное путешествие и возвращается в свою резиденцию в Лапландии.

Санта-Клаус покидает территорию Украины / Фото Flightradar

Санта и олени уже прошли почти половину своего пути / Фото Flightradar

Санта уже пролетел над Украиной / Фото NORAD

Сказочный дедушка двигается очень быстро / Фото NORAD

История отслеживания полетов Санты

Традиция следить за полетом Санты возникла совершенно случайно еще в 1955 году в США. Тогда одно из американских изданий ошибочно опубликовали ложный номер телефона, по которому дети могли бы звонить Санте. По странному стечению обстоятельств, указанный номер принадлежал центру Континентального командования противовоздушной обороны США.

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Ровно 66 лет назад, 24 декабря, военным пришел первый звонок от маленькой девочки. Ей ответил полковник ВВС США Гарри Шоуп. Впоследствии звонки участились. В конце концов, чтобы не огорчать детей тем, что они ошиблись номером и никакого Санты здесь нет, командование дало приказ очередным офицерам предоставлять координаты саней Санта Клауса.

С этого времени на Рождество военные сообщают координаты саней Санта-Клауса на пути от Северного полюса вокруг планеты. А теперь упряжку можно отследить и на сайте Flightradar. Согласитесь, это фантастическая инициатива! Ведь помогает поверить в чудо не только детям, но и взрослым.