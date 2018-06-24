Саркастические новости от Щура. Ляшко – президент коров. Запрет проявления секс-ориентации

В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – в Украине появился свой Говинда, что в переводе с санскрита означает "тот, что приносит радость коровам" или "тот, кто заставляет извиняться перед коровами" и это Олег Ляшко. Украина оказалась буквально на полпальчика от гей-катастрофы, а Олег Барна запрещает обниматься и целоваться в публичных местах.

Также в выпуске:

Дмитрий Щебетюк отправился в Польшу, чтобы послушать группу "Рай", а потом еще три недели рассказывал, как же круто в Европе.

Когда вся Украина страдала от гей-катастрофы, в селе Гавриловка случился куроапокалипсис.

Жарослава Аномальченко составила план выживания для этого лета.

Новое летальное оружие для украинской армии.

Интервью с Юрием Петруком, который с коллегами помогает фермерам и айтишникам находить общий язык.

Месть бетона.

Гость студии: Palmo — X Dry Eyes & Tears.