Саркастические новости от Щура. Ляшко – президент коров. Запрет проявления секс-ориентации
В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – в Украине появился свой Говинда, что в переводе с санскрита означает "тот, что приносит радость коровам" или "тот, кто заставляет извиняться перед коровами" и это Олег Ляшко. Украина оказалась буквально на полпальчика от гей-катастрофы, а Олег Барна запрещает обниматься и целоваться в публичных местах.
Также в выпуске:
Дмитрий Щебетюк отправился в Польшу, чтобы послушать группу "Рай", а потом еще три недели рассказывал, как же круто в Европе.
Когда вся Украина страдала от гей-катастрофы, в селе Гавриловка случился куроапокалипсис.
Жарослава Аномальченко составила план выживания для этого лета.
Новое летальное оружие для украинской армии.
Интервью с Юрием Петруком, который с коллегами помогает фермерам и айтишникам находить общий язык.
Месть бетона.
Гость студии: Palmo — X Dry Eyes & Tears.
Выбор редакции
-
Эрдоган объявил о своей победе на выборах до официального окончания подсчета голосов24 июня, 23:45
-
Трамп призывает к немедленной депортации "без судей или суда" незарегистрированных иммигрантов24 июня, 23:07
-
Главные новости 24 июня: Нападение на ромов во Львове, расстрел в кафе Киева и выборы в Турции24 июня, 22:13