Их в Мариуполе погибло очень много. По моим данным, уже погибли от 30 до 40 тысяч человек. Дальше, если не будет гуманитарной помощи, люди, которые прячутся в подвалах, не выживут.

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В городе нет ничего, чтобы жить

Это великая трагедия. Хотелось, чтобы все же было прекращение огня, чтобы западные страны дожали Россию и объявили полное эмбарго (пусть и временное) до момента прекращения огня. Нам нужно два – три дня прекращения огня, несколько дней на гуманитарный коридор, чтобы дать возможность помочь оставшимся в городе.

Для того, чтобы похоронить всех погибших, которые сейчас просто лежат на улицах. Для того, чтобы они забрали своих "200-х". Думаю, их тоже нужно забирать, а не отдавать собакам. Это то, что нужно делать срочно.

Дело принципа

Уничтожить Мариуполь для них (русских – 24 канал) – это уже дело принципа. Они поняли, сколько людей там убили. Поэтому сейчас им лучше все разрушить, чтобы не было понятно, сколько людей там похоронено в городе. Чтобы не отвечать за свои преступления. Кроме того, они не могут победить наших военных, поэтому просто хотят похоронить их под завалами.

Кроме того, для нас Мариуполь – символ. Его освободили в 2014 году. Там остановили развитие плана Новороссии. О котором сейчас уже речи не идет.

Россияне уничтожают Мариуполь / Фото пресс-службы полка "Азов"

Если подходить с точки зрения каких-либо интересов, в Мариуполе нужно оставить некий потенциал, а не разрушать его полностью с домами, инфраструктурой, заводами.

То, что россияне сейчас делают с городом – это сатанизм и месть. Они не остановятся, пока не сотрут город полностью или пока наши их не победят и не перебьют всех.