Саудовская Аравия воспользовалась досадной ошибкой Лионеля Месси и отквитала пропущенный гол в быстрой контраатаке.

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Саудовская Аравия сравняла счет

Лионель Месси пошел в противостояние сразу двум оппонентам в центре поля, но не смог справиться с их численным преимуществом и после ошибки потерял мяч.

Отобрав мяч от лидера аргентинцев Аль-Бурайкан приступил к уверенной и стремительной контратаке.

Вингер сборной Саудовской Аравии Салех Аль-Шехри, получив пас на линии штрафной, немедленно отправил его в правый угол ворот соперника.

Саудовскоя Аравия сравнила счет: смотрите видео

Саудовская Аравия на чемпионатах мира