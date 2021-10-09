Об этом сообщил представитель коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, в государственном информационном агентстве (Saudi Press Agency). По его словам, ударной волной выбило и фасадные окна аэропорта.

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Ранения получили 10 человек

В результате атаки беспилотников со взрывчаткой на аэропорт короля Абдуллы в городе Джизан получили ранения 10 человек:

один гражданин Судана;

трое граждан Бангладеш;

шесть граждан Саудовской Аравии.

Пятеро из пострадавших получили лишь легкие травмы. В то же время о состоянии здоровья пяти других пока информации нет.

Обратите внимание! Город Джизан, что в Саудовской Аравии, расположен недалеко от границы с Йеменом, где идет война.

Гражданская война в Йемене