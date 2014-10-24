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      Савченко дала указание защите не подписывать подписку о неразглашении

      251 Читати новину українською
      Надежда Савченко
      Надежда Савченко / karpatskijobjektiv.com

      Надежда Савченко обратилась к своим адвокатам с официальным письмом, в котором дала им указание не подписывать подписку о неразглашении.

      Об этом сообщил защитник Савченко Макр Фейгин на своей странице в Твитер. 

      Я, Савченко Н. В., желаю, чтобы процесс предварительного следствия по открытому против меня уголовному делу в СК РФ был максимально публичным и открытым, поэтому я запрещаю вам подписывать подписку о неразглашении сведений о ходе уголовного дела в случае, если такие требования будут вам выдвигаться работниками СК РФ, — говорится в письме Надежды Савченко к своим адвокатам.

      Как известно, украинская летчица Надежда Савченко обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Элле Памфиловой с просьбой обратить внимание на ужасные условия ее содержания в СИЗО в Москве. 

      К слову, в столичном кинотеатре "Октябрь" состоялась презентация документальной ленты о легендарной украинской летчице Надежде Савченко.

      Теги: Украина – Россия Новости политики Украинцы в плену РФ
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 24 октября 2014
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