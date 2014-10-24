Надежда Савченко обратилась к своим адвокатам с официальным письмом, в котором дала им указание не подписывать подписку о неразглашении.

Об этом сообщил защитник Савченко Макр Фейгин на своей странице в Твитер.

Я, Савченко Н. В., желаю, чтобы процесс предварительного следствия по открытому против меня уголовному делу в СК РФ был максимально публичным и открытым, поэтому я запрещаю вам подписывать подписку о неразглашении сведений о ходе уголовного дела в случае, если такие требования будут вам выдвигаться работниками СК РФ, — говорится в письме Надежды Савченко к своим адвокатам.

Надежда Савченко дала указание защите не подписывать подписку о неразглашении pic.twitter.com/UYLrP08wKf — Mark Feygin (@mark_feygin) 24 Жовтень 2014

Как известно, украинская летчица Надежда Савченко обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Элле Памфиловой с просьбой обратить внимание на ужасные условия ее содержания в СИЗО в Москве.

К слову, в столичном кинотеатре "Октябрь" состоялась презентация документальной ленты о легендарной украинской летчице Надежде Савченко.