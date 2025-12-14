Подозрение возможно: нардеп Железняк рассказал, где сейчас Ермак
- НАБУ и САП провели обыски у Андрея Ермака, но подозрение ему пока не вручили.
- Ярослав Железняк опроверг слухи о побеге Ермака за границу и проверяет информацию о его возможной службе в ВСУ.
НАБУ и САП могут предъявить Андрею Ермаку подозрение после обысков, но пока этого не произошло. В то же время были разные версии, куда пропал Ермак после увольнения.
Среди них – побег за границу и служба в ВСУ. Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат Ярослав Железняк, отметив, что пока ни один вариант не подтвердился.
Где сейчас Ермак?
НАБУ и САП провели обыски у Андрея Ермака, но не вручили ему подозрение. По мнению народного депутата, это произойдет, если в органах будут убеждены, что имеют достаточно основательное подозрение. Ведь в противном случае, адвокаты Ермака могут затягивать сроки или заявлять о "политическом преследовании".
Ранее была информация о том, что Ермак находился в кабинете главы Службы внешней разведки и готовился к побегу. Однако юридически он этого сделать не может – у него нет брони, нет детей. Также Ермаку еще нет 60 лет.
Также он говорил, что хочет идти в армию. Я проверяю эту информацию – направил запрос в СВР и Минобороны относительно того, где он может служить. Пока официального ответа нет. Между тем пограничники не сообщали, что он покинул Украину,
– объяснил Железняк.
После увольнения с должности руководителя ОП: что известно о деятельности Ермака?
- Ермак все еще занимает по меньшей мере 10 должностей. В частности, является членом Национального инвестиционного совета, председателем Совета по вопросам поддержки предпринимательства и заместителем председателя Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики.
- Также известно, что он до сих пор является председателем координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам и сопредседателем международной экспертной группы "Ермака – Макфола", занимающейся вопросом санкций против России.
- После увольнения от оставался членом СНБО, что подтвердил спикер парламента Руслан Стефанчук. Однако 5 декабря Владимир Зеленский вывел Ермака из состава СНБО и Ставки Верховного Главнокомандующего.