Підозра можлива: нардеп Железняк розповів, де зараз Єрмак
- НАБУ та САП провели обшуки в Андрія Єрмака, але підозру йому поки не вручили.
- Ярослав Железняк спростував чутки про втечу Єрмака за кордон і перевіряє інформацію про його можливу службу в ЗСУ.
НАБУ та САП можуть влучити Андрію Єрмаку підозру після обшуків, але поки цього не сталось. Водночас були різні версії, куди пропав Єрмак після звільнення.
Серед них – втеча за кордон та служба в ЗСУ. Про це 24 Каналу розповів народний депутат Ярослав Железняк, зауваживши, що поки що жоден варіант не підтвердився.
Де зараз Єрмак?
НАБУ та САП провели обшуки в Андрія Єрмака, але не вручили йому підозру. На думку народного депутата, це станеться, якщо в органах будуть переконані, що мають достатньо ґрунтовну підозру. Адже в іншому випадку, адвокати Єрмака можуть затягувати терміни або заявляти про "політичне переслідування".
Раніше була інформація про те, що Єрмак перебував у кабінеті голови Служби зовнішньої розвідки та готувався до втечі. Однак юридично він цього зробити не може – у нього немає броні, немає дітей. Також Єрмаку ще немає 60 років.
Також він говорив, що хоче іти до війська. Я перевіряю цю інформацію – надіслав запит до СЗР та Міноборони щодо того, де він може служити. Поки офіційної відповіді немає. Тим часом прикордонники не повідомляли, що він залишив Україну,
– пояснив Железняк.
Після звільнення з посади керівника ОП: що відомо про діяльність Єрмака?
- Єрмак все ще обіймає щонайменше 10 посад. Зокрема, є членом Національної інвестиційної ради, головою Ради з питань підтримки підприємництва та заступником голови Нацради з питань антикорупційної політики.
- Також відомо, що він досі є головою координаційного штабу з гуманітарних і соціальних питань та співголовою міжнародної експертної групи "Єрмака – Макфола", що опікується питанням санкцій проти Росії.
- Після звільнення від залишався членом РНБО, що підтвердив спікер парламенту Руслан Стефанчук. Однак 5 грудня Володимир Зеленський вивів Єрмака зі складу РНБО і Ставки Верховного Головнокомандувача.