Підозра можлива: нардеп Железняк розповів, де зараз Єрмак

НАБУ та САП можуть влучити Андрію Єрмаку підозру після обшуків, але поки цього не сталось. Водночас були різні версії, куди пропав Єрмак після звільнення.

Серед них – втеча за кордон та служба в ЗСУ. Про це 24 Каналу розповів народний депутат Ярослав Железняк, зауваживши, що поки що жоден варіант не підтвердився.

Де зараз Єрмак?

НАБУ та САП провели обшуки в Андрія Єрмака, але не вручили йому підозру. На думку народного депутата, це станеться, якщо в органах будуть переконані, що мають достатньо ґрунтовну підозру. Адже в іншому випадку, адвокати Єрмака можуть затягувати терміни або заявляти про "політичне переслідування".

Раніше була інформація про те, що Єрмак перебував у кабінеті голови Служби зовнішньої розвідки та готувався до втечі. Однак юридично він цього зробити не може – у нього немає броні, немає дітей. Також Єрмаку ще немає 60 років.

Також він говорив, що хоче іти до війська. Я перевіряю цю інформацію – надіслав запит до СЗР та Міноборони щодо того, де він може служити. Поки офіційної відповіді немає. Тим часом прикордонники не повідомляли, що він залишив Україну,

– пояснив Железняк.

Після звільнення з посади керівника ОП: що відомо про діяльність Єрмака?