Женщина рассказала, что осужденный водитель выехал за границу в тот же день после приговора суда. О том, что убийца ее дочери на воле, матери рассказали знакомые.

Читайте также Задержали вероятного убийцу 8-летнего мальчика с Покрова

Осужденный мужчина уехал в Польшу, – мама погибшей

Мама погибшей рассказала, что суд над водителем длился 3 года. Женщина говорит, что обвиняемый менял показания и затягивал судебный процесс. Последний суд состоялся в марте 2021 года. Женщина была на заседании одна.

Когда все закончилось и Апелляционный суд присудил убийце моей дочери 7 лет лишения свободы, я была рада, что наконец справедливость победила и все закончилось,

– вспомнила женщина.

После этого, по словам матери, "этого мужчину в зале суда окружили какие-то молодые люди". Она говорит, что подумала якобы это конвой в штатском и поехала домой и даже не знала, что мужчину не арестовали в зале суда.

Лишь через полтора месяца мне рассказали, что он на свободе. Тогда я написала заявление в полицию в районном центре. Мне там и подтвердили, что он уехал за границу. Как? Этого мне не объяснили,

– рассказала женщина.

Галина Якимчук говорит, что люди ей рассказали, что водитель и во время следствия выезжал заграницу.

"Чтобы это делать, должно было быть разрешение от прокурора. Может договорились. Этот водитель, сбивший мою Марьяну, зарабатывает тем, что возит людей на заработки в Польшу. Может и воспользовался какими-то знакомствами и пересек границу", – говорит мама погибшей.

По словам женщины, лишь недавно в полиции ей сообщили, что беглеца объявят в международный розыск через Интерпол.

Обратите внимание! Мы связались с Нацполицией в Тернопольской области относительно информации об объявлении мужчины в розыск. Там отметили, что предоставят комментарий, как будут иметь данные об объявлении его в розыск.

"Неделю назад я звонила в уголовный розыск. Они мне сказали, что уже готовят документы для подачи в Интерпол. Оперуполномоченный говорил, что сейчас идет процедура перевода, которая занимает от месяца до пол года времени", – говорит Галина Якимчук.

В прокуратуре говорят, что действовали по закону

В комментарии изданию, пресс-секретарь прокуратуры Тернопольской области Леся Гурецкая рассказала, что осужденного не взяли под стражу в зале суда, потому что на момент оглашения приговора, он был на свободе под залогом в 76 040 гривен. Согласно закону, суд может принять решение и о мере пресечения до вступления в законную силу приговора.

В прокуратуре говорят, что эта мера продолжалась в течение всего судебного и апелляционного рассмотрения – в течение 1,5 года. Пресс-секретарь отметила, что "оснований, предусмотренных УПК Украины для изменения на более строгую меру пресечения не было, поскольку обвиняемый исполнял процессуальные обязанности, возложенные на него судом".

Она также добавила, что "судебное решение апелляции обращается к Нацполиции не позднее, чем через 3 дня с момента оглашения решения". А без решения суда правоохранители не могли задержать осужденного.

Таким образом, в то время нельзя было применить другую меру пресечения, то есть взять под стражу лицо, поскольку последнее уже находилась под мерой пресечения в виде залога,

– сообщила Леся Гурецкая.

Мама женщины отметила, что получается, что "теперь любой, кто убил человека, может просто уехать за границу и жить там, будто ничего и не случилось. Это ненормально. Единственное, чего я хочу, чтобы виновник был наказан, а решение суда выполнялось".