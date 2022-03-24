Глава Николаевской ОВ отметил, что чем больше сейчас работы на местах, тем меньше у него остается времени на такие обращения. Но он все же нашел возможность записать еще один ролик.

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Ночью удалось спасти не одну жизнь

В частности, глава Николаевской ОВА рассказал, что ночью удалось сбить вражеский самолет и ракету. Причем последняя летела не в Николаев, а в другой город.

Сегодня ночью сбили один самолет и одну крылатую ракету. Летела не к нам, а в сторону Кривого Рога. Дальше будем работать над тем, чтобы эти ракеты нас меньше беспокоили,

– сказал он.

Смотрите видеообращение Виталия Кима от 24 марта:

Также он добавил, что бои уже ведутся на границе между Херсонской и Николаевской областями. Это значит, что врага удалось хорошо так оттеснить.

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