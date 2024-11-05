Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу МИД Польши Радослава Сикорского в эфире телеканала TVN24. В частности, министр прокомментировал запрос Владимира Зеленского о возможности сбивания российских ракет, приближающихся к Польше.

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Будет ли НАТО сбивать российские ракеты

По словам Сикорского, обсуждение возможности уничтожения российских ракет за пределами украинской территории следует рассматривать, как самооборону.

На следующей неделе состоится очередная министерская встреча НАТО. Возможно, этот вопрос будет поднят,

– заявил Сикорский.

Министр также прокомментировал отношения с Украиной, в частности, обращение президента Владимира Зеленского о возможности уничтожения российских ракет, которые приближаются к Польше, еще до того, как они пересекут границу. Он отметил, что в этой ситуации встает вопрос, где начинается и заканчивается право на самооборону.

"Имеем ли мы право сбивать такую ракету только тогда, когда она над нашей территорией? В этом случае нет сомнений, но тогда могут возникнуть риски, как произошло в Пшеводуве, где обломки ракеты нанесли ущерб, ранили или даже убили людей", – отметил он.

Сикорский отметил, что по поводу украинской просьбы могут быть разные взгляды, и этот вопрос требует обсуждения и согласования среди союзников. По его мнению, во время министерской встречи НАТО, которая состоится на следующей неделе, этот вопрос может быть включен в повестку дня.