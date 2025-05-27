Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главный сервисный центр Министерства внутренних дел Украины. Там рассказали о внеплановых технических работах в Национальной информационной системе.
Смотрите также Водителей предупредили о новых штрафах: в МВД сделали важное заявление
Что известно о перебоях
О полном восстановлении предоставления услуг в ведомстве сообщат дополнительно. Сейчас в сервисных центрах МВД возможны перебои в предоставлении таких услуг:
- прием теоретических и практических экзаменов;
- регистрация и перерегистрация транспортных средств;
- назначение надлежащего пользователя.
Кроме того, продолжаются работы по обслуживанию Единого госреестра транспортных средств и Реестра админправонарушений в сфере безопасности дорожного движения.
Несмотря на это, возможны перебои в работе онлайн-сервисов в Дии и Кабинете водителя:
- замена водительского удостоверения;
- перерегистрация авто;
- шеринг авто;
- бронирование номерных знаков;
- продление срока хранения номеров.
Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание!
– говорится в сообщении.
Напомним, ранее 24 Канал сообщал о техническом обслуживании реестров, из-за которого с 24 по 27 мая не будут работать некоторые сервисы для водителей в Дії и Кабинете водителя.