Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главный сервисный центр Министерства внутренних дел Украины. Там рассказали о внеплановых технических работах в Национальной информационной системе.

Смотрите также Водителей предупредили о новых штрафах: в МВД сделали важное заявление

Что известно о перебоях

О полном восстановлении предоставления услуг в ведомстве сообщат дополнительно. Сейчас в сервисных центрах МВД возможны перебои в предоставлении таких услуг:

прием теоретических и практических экзаменов;

регистрация и перерегистрация транспортных средств;

назначение надлежащего пользователя.

Кроме того, продолжаются работы по обслуживанию Единого госреестра транспортных средств и Реестра админправонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

Несмотря на это, возможны перебои в работе онлайн-сервисов в Дии и Кабинете водителя:

замена водительского удостоверения;

перерегистрация авто;

шеринг авто;

бронирование номерных знаков;

продление срока хранения номеров.

Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание!

– говорится в сообщении.

Напомним, ранее 24 Канал сообщал о техническом обслуживании реестров, из-за которого с 24 по 27 мая не будут работать некоторые сервисы для водителей в Дії и Кабинете водителя.