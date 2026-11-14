14 ноября возможны сбои в работе "Резерв+": когда и какие услуги будут недоступны

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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Когда в "Резерв+" могут возникнуть перебои?

Плановые технические работы будут проводиться 14 ноября с 21:00 до 00:00. В это время в приложении могут возникать задержки с получением или обновлением электронного военно-учетного документа.

Также временная недоступность системы может повлиять на работу других сервисов "Резерв+".

Если документ может понадобиться вам вечером, рекомендуется заранее сохранить его на телефон. Для этого на главном экране приложения нужно нажать "+" и выбрать опцию "Скачать PDF".

Если во время технических работ документ не обновится, стоит попробовать сделать это позже. Повторно входить в свою учетную запись не нужно.

После завершения работ все сервисы "Резерв+" должны работать в обычном режиме.

Напомним, вечером 12 ноября в работе сервисов Microsoft произош произошел масштабный сбой, который охватил 74 страны и длился более 12 часов, который охватил 74 страны и длился более 12 часов. Из-за технических неполадок возникли проблемы с Outlook, Teams, Copilot и SharePoint. На пике сбоя мониторинговый сервис Downdetector зафиксировал около 130 тысяч жалоб на работу электронной почты.

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Пользователи также столкнулись с задержками при отправке писем, передаче файлов и работе календарей, а запросы к искусственному интеллекту зависали. Перебои затронули и государственные учреждения Австралии, в частности Федеральную полицию и Организацию разведки и безопасности. Власти страны договорились с Microsoft о приоритетном восстановлении доступа к сервисам для этих ведомств.

Министр внутренних дел и кибербезопасности Австралии Тони Берк заявил, что признаков хакерской атаки обнаружено не было. В Microsoft объяснили сбой повышенной нагрузкой на серверы в нескольких регионах из-за задержки с развертыванием обновления.